SALVADOR

Homem é encontrado morto na praia da Boca do Rio

Um homem foi encontrado morto com marcas de violência na praia da Boca do Rio, na manhã desta quinta-feira (9). Policiais militares da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência nas imediações da Av. Octávio Mangabeira.

Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolando o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).