Difícil de engolir: acumulando queixas no serviço, reajuste do ferry deixa usuários revoltados

Os novos preços foram divulgados na última terça-feira pela Agerba

Gilberto Barbosa

Publicado em 9 de maio de 2024 às 08:00

Embarcações antigas e cheias de ferrugem estão entre as queixas dos passageiros do ferry-boat Crédito: Marina Silva/CORREIO

O anúncio do aumento das tarifas para o uso do sistema ferry-boat não foi bem recebido pelos passageiros. Incomodados com a qualidade do serviço oferecido, eles reclamam do contraste com o valor pago pelo transporte pelas condições que encontram durante as viagens.

“Eu estou indignado porque é um baque enorme no bolso de quem que pega essa travessia. O serviço é ruim desde que me entendo por gente. Sempre vejo promessas de que vai mudar e melhorar, mas nunca tem resultado. E quem sofre no final somos nós, que ficamos aqui desamparados”, afirma o segurança Lourenço Sacramento, 61 anos.

Entre as queixas dos passageiros estão o sucateamento das embarcações, com sujeiras, ferrugem e baratas, além do longo tempo de espera entre as viagens. Para a técnica de enfermagem Mariluce Vieira, 53, a medida vem em um momento em que o serviço oferecido pelas balsas não condiz com o valor que é cobrado.

“Eu acho um absurdo porque nós não temos conforto nenhum. Os ferries estão acabados, com a estrutura precária, com problemas em dias de chuva porque fica chovendo dentro da embarcação, por exemplo. O aumento é justo quando se tem condições, mas agora eu não acho viável esse reajuste”, fala.

A marisqueira Mariane Costa, 37, é natural de Salinas da Margarida. Por trabalhar em Salvador, está sempre fazendo o trajeto Salvador-Bom Despacho. "Para quem vem quase todo dia é complicado [pagar mais caro no ticket]. Se eu passo esse valor para a mercadoria, nenhum cliente vai querer pagar", explica.

A partir da próxima sexta-feira (10), os pedestres passam a pagar R$ 6,60 nas bilheterias do ferry-boat em dias de semana e R$ 8,80 nos finais de semana e feriados. Anteriormente eram cobrados R$ 6,50 e R$ 8,60 para os passageiros.

Já os motoristas em carros pequenos passarão a pagar R$ 59,80 em dias úteis e R$ 84,70 nos dias de sábado, domingo e feriados, um aumento em relação aos R$ 58,50 e R$ 82,90 que eram cobrados

“Eu e meu pai somos de Valença, mas sempre estamos aqui em Salvador, porque ele está fazendo tratamento de saúde. O ferry não tem conforto, uma estrutura adequada. Acho que foi uma atitude equivocada aumentar o preço, porque muita gente precisa usar no dia a dia devido ao trabalho, por exemplo, e isso aí vai afetar muito o bolso deles”, afirma o bacharel em direito, João Sinelmo, 36 anos.

As novas tarifas foram anunciadas através de resolução publicada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), na última terça-feira (7). A aplicação dos novos preços começaria nesta quarta, no entanto, um erro na divulgação dos valores adiou a mudança para a próxima sexta (10).

“O serviço já vem se arrastando há muitos anos com essa qualidade horrível e nunca tem uma melhora. Os ferries estão todos sucateados, sem nenhuma higiene adequada, cheio de baratas à noite”, diz o aposentado Paulo Cesar dos Santos, 62 anos.

A Internacional Travessias Salvador (ITS), enviou nota respondendo às queixas dos usuários. Confira a íntegra:

Equipes de limpeza atuam nos ferries em trânsito e também nos dois terminais todos os dias por 24h, para garantir a limpeza e higienização de todos os ambientes que contam com presença de passageiros. Vale ressaltar, que neste ano o sistema Ferry-Boat passou a contar com esse serviço também durante as viagens, nos dois sentidos. Em feriados e operações especiais, a ITS amplia e intensifica o trabalho, para proporcionar maior comodidade dos público que circula entre a ilha e Salvador. Abordando ainda a questão da limpeza, a ITS adotou o dobro das dedetizações das embarcações.

No caso das sete embarcações à disposição, a empresa realiza de forma constante manutenções corretivas e preventivas, além das docagens, uma reforma mais ampla dos barcos. Esse trabalho consiste na correção do sistema elétrico, hidráulico, climatização, motores, cobertura, casco e pintura. Isso permite que os ferries fiquem em condições ainda melhores de realizar travessias com segurança. Para citar exemplos, nos últimos dois anos, foram reformadas as embarcações Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Anna Nery, Maria Bethânia e Pinheiro, e neste ano estão em reforma os FBs Rio Paraguaçu e até julho a embarcação Zumbi dos Palmares entrará em reforma geral.

Ainda sobre manutenção, a ITS investiu na contratação de mais 20 profissionais do setor para trabalhar no período noturno, permitindo que equipes fiquem de plantão 24h, dando mais agilidade aos reparos e realizando manutenções corretivas.

No caso do tempo de espera, registramos fluxo intenso em feriados prolongados, períodos festivos e no verão. Para reduzir o tempo na fila, a ITS realiza viagens extras, opera de 30 em 30 minutos em vários momentos do dia, amplia a oferta de Hora Marcada e realiza travessias também por 24h seguidas.

A ITS pontua que vem trabalhando incansavelmente para manter as condições de operacionalidade de suas embarcações, assim como dos terminais hidroviários, para prestação de serviço público de forma eficaz, contínua e eficiente, com vista a entregar o melhor para os seus usuários.