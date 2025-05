VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Empresário é preso por agredir companheira em Salvador

Polícia também apreendeu pistola, munições, carregadores, coldre, R$ 20 mil, cartões e documentos

Um empresário de 43 anos foi preso nesta sexta-feira (9), no bairro do Lobato, em Salvador, após mandado de prisão preventiva expedido pelo Plantão Judiciário por violência doméstica e familiar contra a companheira. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/ Periperi). >

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel do suspeito, foram localizados uma pistola, munições, carregadores, coldre e uma maleta de transporte. Também foram apreendidos um celular, cerca de R$ 20 mil, cartões e documentos. Os materiais foram registrados e encaminhados para as providências legais.>