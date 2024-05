VIOLÊNCIA NA CAPITAL

Corpo é encontrado nos fundos de condomínio em Fazenda Grande IV

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada pela manhã, após populares terem ouvido os disparos. Ao chegarem ao local, os PMs constataram o fato, sendo que homem já se encontrava sem os sinais vitais. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização dos laudos periciais.

De acordo com a Polícia Civil, o homem ainda não foi formalmente identificado. As guias periciais e de remoção foram expedidas. Laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão complementar as apurações. Diligências investigativas estão em andamento para esclarecer autoria e motivação do crime. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).