ALTO DO CABRITO

Homem é encontrado morto com corda enrolada no pescoço no Parque São Bartolomeu

Vítima estava com diversos ferimentos arma de fogo

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 09:05

Um homem foi encontrado morto, na noite de segunda-feira (13), na região do Parque São Bartolomeu, bairro do Alto do Cabrito. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Rafael Santos Mendes, 33 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 14ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar uma situação de vários disparos de arma de fogo.

Ao chegarem no local, os agentes constataram que um homem foi encontrado ao solo, com uma corda enrolada no pescoção e com várias perfurações de arma de fogo.