RELIGIÃO

Salvador sedia maior encontro de evangélicos da Igreja Batista da Bahia

Evento chega à 100º edição

Carol Neves

Publicado em 27 de junho de 2025 às 10:32

Encontro de batistas Crédito: Reprodução

Salvador será palco, entre os dias 2 e 4 de julho, da 100ª edição da Assembleia da Convenção Batista Baiana (CBBA), o maior encontro da denominação no estado. O evento acontece no templo da Igreja Batista Sinai, no bairro do Barbalho, e reunirá centenas de representantes das igrejas batistas da Bahia em três dias de atividades religiosas, administrativas e formativas. As inscrições devem ser feitas on-line.>

A abertura está marcada para a noite do dia 2 de julho, a partir das 19h, com mensagem do pastor Paulo Lino. Nos dias seguintes, pela manhã, os participantes poderão assistir a cultos inspiradores com pregações do pastor Paschoal Piragine Jr., presidente da Convenção Batista Brasileira.>

Além dos cultos, a programação da manhã dos dias 3 e 4 inclui oficinas de capacitação com temas voltados à atuação ministerial e à reflexão teológica. Os facilitadores são nomes de destaque no cenário batista: o pastor Fabrício Freitas (Junta de Missões Nacionais) falará sobre Revitalização de Igrejas; o pastor Heber Aleixo (Lifeshape Brasil) abordará os Desafios da Liderança para este tempo; o pastor Erní Seibert (Sociedade Bíblica do Brasil) tratará de Paixão e Amor pelas Escrituras; e o pastor Erivaldo Barros (Convenção Batista Baiana) falará sobre Princípios e Eclesiologia Batista.>

Durante as tardes, ocorrem as reuniões deliberativas, com apresentação de relatórios, prestação de contas e decisões administrativas que orientam os rumos da convenção e de suas instituições, como colégios, seminários e organizações missionárias.>

Um dos momentos mais esperados do evento será o culto missionário na noite de 3 de julho, com pregação do pastor Fabrício Freitas. Já o encerramento da assembleia, no dia 4, será marcado pela Noite da Juventude, com mensagem do pastor Davi Lago.>

Outros eventos>

Com o tema “Discipulando as Gerações”, a Convenção Batista Baiana também promoverá, nos dias 3 e 4, dois congressos simultâneos: o Congresso Infantojuvenil, para crianças entre 4 e 11 anos, e o Congresso de Adolescentes, voltado ao público de 12 a 17 anos, ambos com atividades nos turnos da manhã e tarde.>

Antecedendo a assembleia principal, diversos encontros de organizações auxiliares ligadas à CBBA ocorrerão nos dias 1º e 2 de julho, em diferentes igrejas da capital. Estão previstas programações para a Associação dos Diáconos, Educadores Cristãos, Músicos, Esposas de Pastores, Juventude Batista, Ordem dos Pastores, União Feminina Missionária e União Missionária de Homens Batistas da Bahia.>

As atividades desses grupos acontecerão em igrejas como a Batista Sião, Batista da Graça, Igreja da Garcia, Batista dos Mares e Batista Dois de Julho.>

Serviço>

O que? 100ª Assembleia da Convenção Batista Baiana>

Quando: 2 a 4 de julho de 2025>