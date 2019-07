Vítimas de triplo homicídio em Camaçari eram avô, pai e neto

Os três homens mortos quando transitavam em uma caminhonete, em Camaçari, nesse sábado (6), eram da mesma família. Ângelo Macedo dos Santos era pai de Igor Jim de Barros Souza dos Santos e avô de Bruce Jim da Silva Santos, que não tiveram as idades divulgadas.

Das três vítimas, duas foram encontradas baleadas fora do veículo, que estava com as portas abertas numa estrada de terra, e o terceiro morto veio a óbito ainda dentro do veículo.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Camaçari (DH/Camaçari) investiga a autoria e motivação das mortes, por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no Parque Real Serra Verde, na região da Cascalheira.

Além do triplo homicídio, a DH/Camaçari também investiga a autoria e motivação da morte de Vanessa de Souza Santos, 19 anos, vítima de disparos de arma de fogo e arma branca. O crime aconteceu no Condomínio Algarobas II, em Camaçari, também no sábado.

Além deste caso, equipes da 26ª Delegacia Territorial (Abrantes) investigam autoria e motivação da morte de Anderson dos Santos Almeida, ocorrida na Estrada da Cetrel, em Abrantes, no mesmo dia.