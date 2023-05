Vitória cai diante do Mirassol e lamenta segundo tropeço seguido na Série B

A invencibilidade fora de casa também chegou ao fim. Na noite desta sexta-feira (19), o Vitória perdeu o segundo jogo consecutivo na Série B do Brasileiro, o primeiro como visitante. O rubro-negro foi derrotado pelo Mirassol, por 2x0, no estádio Maião. No último domingo (14), o time comandado por Léo Condé já havia perdido para o Atlético-GO, no Barradão.

Autores dos gols do jogo, Cristian e Fernandinho foram os primeiros jogadores a conseguirem vazar a defesa do Vitória fora de casa. E, pela primeira vez, o ataque rubro-negro passou em branco no torneio.

O técnico Léo Condé mandou o Vitória a campo com duas mudanças. O volante Diego Fumaça substituiu Rodrigo Andrade, suspenso. Por opção, Thiago Lopes entrou no lugar de Matheusinho, que iniciou no banco dessa vez. Pouco criativo e ofensivo, o time não apresentou o bom futebol das cinco primeiras rodadas da competição, quando venceu Ponte Preta, ABC, Londrina, Ceará e Botafogo-SP.

A derrota para o Mirassol não tirou o Vitória da liderança da Série B, mas, com 15 pontos, o rubro-negro não tem o posto garantido. Vai depender de tropeços de Criciúma, Atlético-GO, Guarani e Botafogo-SP, que ainda entrarão em campo nesta 7ª rodada.

O Vitória volta a campo na quarta-feira (24), às 19h, quando recebe o CRB, no Barradão. No mesmo horário, só que um dia antes, na terça-feira (23), o Mirassol visita o Botafogo-SP. Os confrontos são válidos pela 8ª rodada da Série B.

Bola em jogo

O primeiro lance perigoso do jogo foi protagonizado pelo Mirassol logo aos cinco minutos. Os donos da casa chegaram ao ataque com boa troca de passes. Chico Kim tocou para Fernandinho e ele serviu com capricho Gabriel. De cara para a meta, ele chutou em cima de Lucas Arcanjo e viu o goleiro rubro-negro sair melhor na foto com bom reflexo.

O Vitória tentou reagir em contra-ataques. Primeiro, Zé Hugo avançou em velocidade e deixou a marcação para trás, mas mandou por cima do travessão. Depois, Welder bateu de primeira próximo à área, mas o chute rasteiro também foi para fora.

A melhor chance do rubro-negro na etapa inicial saiu dos pés de Osvaldo. Aos 23 minutos, o destaque do time dominou a bola após saída errada do Mirassol e chutou de muito longe. Com desvio na defesa, a investida exigiu boa defesa de Muralha, que caiu no canto para evitar que o rubro-negro abrisse o marcador.

Depois de ser pressionado, o Mirassol voltou a se lançar ao ataque. A primeira tentativa de Cristian terminou com a bola em linha de fundo ao ser desviada pelo zagueiro Camutanga. O atacante não desistiu de abrir o placar e, nos acréscimos, carimbou a rede. Aos 48 minutos, Manoel cruzou, Lucas Arcanjo defendeu e dividiu com Negueba, a bola ficou viva na área e Cristian apareceu para empurra para o gol: 1x0. Os jogadores do Vitória reclamaram de falta em Lucas Arcanjo, mas o VAR validou o lance.

O Mirassol foi para o intervalo embalado e voltou do mesmo jeito. Os donos da casa ampliarão o placar três minutos depois que o jogo recomeçou. Sem afobação, Chico Kim esperou Fernandinho passar e tocou na medida. Ele também não teve pressa e chutou cruzado para alegria da torcida paulista: 2x0.

De cabeça, o zagueiro Luiz Otávio tentou ampliar, mas a bola ficou com Lucas Arcanjo. Depois, Manoel tentou deixar o dele. O chute forte parou nas mãos de Lucas Arcanjo, que deu rebote, aproveitado pelo próprio Manoel. Dessa vez, ele mandou por cima do travessão. O Vitória não mostrou poder de reação e ainda escutou os gritos de olé da torcida rival no final do jogo.

Mirassol 2x0 Vitória (Série B do Brasileiro – 7ª rodada)

Mirassol: Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Manoel (Guilherme Biro); Yuri Lima (Rodrigo Sam), Gabriel e Chico Kim (Camilo); Cristian (Kauan), Fernandinho (Vico) e Negueba. Técnico: Mozart.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes (Gegê), Diego Fumaça e Thiago Lopes (Rafinha); Osvaldo (Diego Torres), Welder (Tréllez) e Zé Hugo (Matheuzinho). Técnico: Léo Condé.

Estádio: Maião

Gols: Cristian, aos 48 minutos do 1º tempo; Fernandinho, aos 3 miknutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Yuri Lima, Léo Gomes, Diego Fumaça

Público: 1.971 pagantes

Renda: R$ 29.560,00

Arbitragem: André Luiz Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Leonardo Henrique Pereira e Celso Luiz da Silva (trio de Minas Gerais).