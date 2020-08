Vitória da Conquista anuncia mais dois reforços para a Série D

O Vitória da Conquista anunciou, nesta terça-feira (18), mais dois reforços para disputar a Série B: o lateral-direito Marquinho Carioca e do atacante Victor Mateus. Um dia antes, o time tinha confirmado a contratação do goleiro Netto Rocha, que foi revelado pelo Bode e disputou o último Campeonato Baiano pelo Fluminense de Feira.

Natural do Rio de Janeiro, Marquinho Carioca tem 20 anos e já atuou pelo São Carlense- SP e Rio Preto. Já Victor Matheus é paulista, tem 21 anos e também jogou pelo Rio Preto.

Netto, por sua vez, foi revelado pelo Vitória da Conquista em 2010. Ele ficou na equipe por cinco temporadas e conquistou quatro títulos da Copa Governador do Estado. Além do Bode e do Flu de Feira, o goleiro teve passagens pelo Votoraty-SP, Flamengo de Guanambi e Rio Branco-SP.

O Vitória da Conquista está no Grupo 4 da Série D e tem estreia programada para o dia 19 de setembro, contra o Coruripe, em casa.