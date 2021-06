Vitória da Conquista libera eventos com até 50 pessoas

A prefeitura de Vitória da Conquista decidiu liberar a realização de eventos com até 50 pessoas no município. A medida passou a valer na última segunda-feira (14). Segundo o decreto municipal, fica permitido no território de Vitória da Conquista a realização de eventos sociais e de entretenimento, limitados a 50% da capacidade de cada local de eventos e a no máximo 50 pessoas, respeitando-se os protocolos sanitários, como uso de máscara, álcool 70% e distanciamento mínimo de 1,5 metro.

A determinação faz parte do Decreto nº 21.133, publicado no Diário Oficial do Município, que prorroga por sete dias o prazo das medidas restritivas de prevenção à Covid-19. A prefeitura manteve os horários de funcionamento dos shoppings centers (das 10h às 21h) e do comércio de rua e dos estabelecimentos que prestam serviços que, desde o último dia 9, podem funcionar de segunda a sexta-feira, inclusive aos sábados e domingos, até às 20h.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram confirmados 62 novos casos de Covid-19 na cidade. Na última segunda-feira (14) o município contabilizava 30.720 pessoas que tiveram diagnóstico positivo de infecção pelo novo coronavírus, desde 31 de março do ano passado. Do total, 29.738 pessoas estão recuperadas e 465 estão em recuperação, 48 internadas em Vitória da Conquista e 417 em tratamento domiciliar.

Ainda há 2.707 casos notificados por suspeita que aguardam classificação final por investigação clínico-epidemiológico e/ou laboratorial.