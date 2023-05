Vitória defende tabu contra o CRB no Barradão

O Vitória vai defender um tabu quando entrar em campo às 19h de quarta-feira (24) para enfrentar o CRB, no Barradão. O rubro-negro nunca perdeu dentro de casa para o adversário alagoano e pretende manter a escrita para se reabilitar na Série B do Brasileiro. Depois de duas derrotas seguidas na competição, o time comandado por Léo Condé quer voltar a comemorar diante de sua torcida.

Vitória e CRB já se enfrentaram 25 vezes na história e o fator mando de campo tem peso na estatística. O rubro-negro venceu oito dos 12 jogos que disputou como mandante. O registro de placar mais elástico ocorreu na Copa do Nordeste de 1998, quando o Leão goleou o adversário por 7x1. Os outros quatro confrontos terminaram empatados.

Na estatística geral, o Vitória levou a melhor em 11 jogos e o CRB em oito, todos dentro de seus domínios, como em 21 de novembro de 2021, última vez em que as equipes se enfrentaram. Na ocasião, o time alagoano venceu por 3x1, na 37ª rodada da Série B, no estádio Rei Pelé, com gols de Renan Bressan (duas vezes) e Pablo Dyego. Fernando Neto descontou. Seis partidas da contagem geral terminaram empatadas.

Além do histórico entre os clubes, o Vitória tem a seu favor o momento do CRB na atual edição da divisão de acesso. O clube alagoano amarga a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com cinco pontos. Segundo pior mandante da Série B, ainda não venceu no Rei Pelé. No estádio, perdeu para o Vila Nova, por 3x0, no último domingo (21). Também empatou outros dois jogos em casa, com Sampaio Corrêa (0x0) e ABC (1x1).

Em situação bem diferente do CRB, o Vitória ostenta o topo da tabela, mas precisará vencer na 8ª rodada para se garantir na liderança sem depender de outros resultados. As derrotas para Atlético-GO e Mirassol permitiram que os adversários se aproximassem.

O Vitória tem os mesmos 15 pontos que o Atlético-GO, mas segue na frente porque venceu cinco vezes na competição e a equipe goiana quatro. Os outros dois integrantes do G4, Vila Nova e Criciúma, terceiro e quarto colocados, respectivamente, têm 14 pontos cada. Guarani e Mirassol, estão na quinta e sexta posições, com 13.

O técnico Léo Condé terá ao menos um reforço para o jogo contra o CRB. O volante Rodrigo Andrade volta ao time após cumprir suspensão. Recuperado de uma tendinite na panturrilha, o centroavante Léo Gamalho será reavaliado e também tem chance de ficar à disposição.