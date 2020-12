Vitória fecha 2020 com 42% de aproveitamento; veja por competição

Botar num papel o aproveitamento do Vitória ao longo de 2020 é visualizar porque o rubro-negro andou bem distante dos seus objetivos. A temporada ainda não acabou, já que vai até o dia 30 de janeiro de 2021. Mas o ano, sim. E é possível fazer um balanço parcial.

Faltam sete jogos na temporada, e o objetivo final é não ser rebaixado para a Série C. A equipe fecha este ano com 36 pontos, em 15º lugar. Teve três técnicos em 31 rodadas no torneio nacional: Bruno Pivetti, Eduardo Barroca e Mazola Júnior, além do interino Rodrigo Chagas, que nesta semana foi efetivado e será o quarto da lista. E olhe que a conta não inclui Geninho, treinador que iniciou 2020 na Toca e foi demitido em junho, antes da Série B.

O aproveitamento geral do Vitória em 2020 foi de 42,1%, após 53 jogos no ano, com 15 vitórias, 22 empates e 16 derrotas. Lembrando que o número final, da temporada, ainda contará com os sete jogos restantes da Série B.

Na competição mais importante do ano, o rubro-negro tem devido, e muito, em rendimento. Para quem entrou na disputa pensando em acesso, o Leão teve apenas oito vitórias ao longo de 31 jogos. É o segundo ano seguido em que a equipe briga contra a zona de rebaixamento.

Além das oito vitórias, foram 12 empates e 11 derrotas no Brasileiro. Isso significa um aproveitamento por ora de 38,7%, idêntico ao do time na mesma 31ª rodada do ano passado. A diferença é que em 2019 a equipe tinha nove vitórias a essa altura, e não oito. Por curiosidade, em 2019 o rubro-negro terminou em 12º lugar.

Entre os campeonatos que já estão encerrados para o Vitória, o time teve o melhor desempenho na Copa do Nordeste, na qual terminou com 51,8% de aproveitamento. Foram três triunfos, cinco empates e uma derrota.

A única derrota custou caro: jogando em Pituaçu, perdeu do Ceará por 1x0, em julho, na retomada do calendário após paralisação de quatro meses por causa da pandemia da covid-19. O resultado significou a eliminação nas quartas de final.

No Baianão, um desempenho pífio diante da tradição rubro-negra no torneio. O Vitória acabou eliminado na primeira fase com três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 48,1%. Quatro equipes avançavam para as semifinais, e o Leão ficou em 5º.

Acabou que, nesse sentido, as campanhas do Vitória foram idênticas às de 2019: eliminado na primeira fase do Baianão e nas quartas de final do Nordestão - curiosamente, para times cearenses, já que no ano passado foi o Fortaleza. E na Série B, como foi dito, a pontuação na 31ª rodada é igual.

O que é possível cravar a diferença é na Copa do Brasil. Em 2019, o rubro-negro foi eliminado na primeira fase depois de perder por 2x0 para o Moto Club. Em 2020, chegou à 3ª fase, quando acabou elimiando em dois jogos contra o Ceará.

O primeiro ocorreu em 12 de março, antes da pausa no calendário, e o Vozão venceu por 1x0 em Fortaleza. O segundo ocorreu no Barradão mais de cinco meses depois, no dia 26 de agosto. O time cearense venceu novamente, dessa vez por 4x3.

Ao final, o aproveitamento do Vitória na Copa do Brasil em 2020 foi de 33,3% de aproveitamento, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas em quatro jogos.

Aproveitamento do Vitória em 2020:

Campeonato Baiano: 9 jogos / 3 vitórias / 4 empates / 2 derrotas (eliminado na 1ª fase)

48,1% de aproveitamento

13 gols feitos / 12 gols sofridos

Copa do Nordeste: 9J / 3V / 5E / 1D (eliminado nas quartas de final)

51,8% de aproveitamento

11 gols feitos / 6 gols sofridos

Copa do Brasil (eliminado na 3ª fase): 4J / 1V / 1E / 2D

33,3% de aproveitamento

6 gols feitos / 6 gols sofridos

Série B (em andamento): 31J / 8V / 12E / 11D

38,7% de aproveitamento

38 gols feitos / 37 gols sofridos

TOTAL: 53 jogos / 15 vitórias / 22 empates / 16 derrotas

42,1% de aproveitamento

68 gols feitos / 61 gols sofridos