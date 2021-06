Vitória finaliza muito, mas é pouco efetivo; veja análise

O Vitória tem sido pouco efetivo ofensivamente neste início da Série B. Foram apenas quatro gols marcados nas seis partidas que o rubro-negro disputou. Três deles em um só jogo, quando ganhou do Brusque por 3x1, e um no empate em 1x1 com o Guarani. Nas outras quatro rodadas, nada de rede balançada para o Leão. Mas engana-se quem acha que é por falta de tentativa.

Até aqui, o time finalizou 79 vezes na competição. É uma média um pouco maior do que 13 finalizações por partida. Em números totais, o Vitória é o quinto time neste quesito, atrás de Goiás e Náutico (87 finalizações, cada), Londrina (84) e Confiança (80). A conta não inclui o confronto Cruzeiro x Vasco, disputado na última quinta-feira (24) à noite.

Se a equipe procura bastante o gol, precisa mirar melhor a pontaria. Dessas 79 finalizações, 29 foram certas, segundo os dados do Footstats. Corresponde a 36,7%. Outras 50 finalizações (63,3%) saíram erradas.

A efetividade, principalmente, precisa ser alavancada. O Leão necessita, em média, de quase 20 finalizações para balançar as redes rivais na Série B. Time com o melhor ataque da segunda divisão, o CRB necessita de pouco menos que sete para marcar (são 11 gols em 76 finalizações). Líder do torneio, o Náutico fez 10 gols em 87 finalizações - média de 8,7.

Uma notícia boa é que o próximo rival, o Londrina, é ainda pior nesse quesito. Finalizou até mais que o Vitória, 84 vezes, e só marcou três gols. Ou seja, precisa de 28 tentativas para acertar a rede adversária.

O time paranaense é o penúltimo colocado da Série B, com quatro pontos, e ainda não venceu. Já o Leão, que busca a segunda vitória seguida como mandante, tem seis pontos. O jogo será neste sábado (26), às 18h30, no Barradão, válido pela 7ª rodada.

Por jogador

Falando dos jogadores, dos quatro gols que o rubro-negro fez, dois foram anotados por Soares. Presente em todas as seis partidas (sendo cinco como titular), o meia deu 10 finalizações. Ou seja, acertou uma na rede a cada cinco tentativas.

Com a mesma quantidade de finalizações, aparece Samuel. O centroavante, porém, ainda não fez o dele. Já Dinei, que foi o titular da posição nos últimos dois jogos, aparece com nove. Também não marcou.

O líder em finalizações do Leão é David: são 16 ao todo. Converteu uma tentativa, contra o Brusque. Autor de outro gol naquele duelo, Ygor Catatau aparece nas estatísticas com apenas duas finalizações.

Na quinta-feira (24), o elenco do Vitória se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o Londrina. O lateral Raul Prata e o atacante Wesley Pionteck, liberados pelo departamento médico, treinaram normalmente.