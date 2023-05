Vitória segue líder da Série B após fechamento da 7ª rodada

O Vitória segue na liderança da Série B do Brasileiro. Apesar da derrota para o Mirassol, os resultados de alguns adversários na 7ª rodada contribuíram para que o Leão se mantivesse no topo da tabela de classificação da competição.

O rubro-negro tem os mesmos 15 pontos do vice-líder Atlético-GO, mas leva a melhor nos principais critérios de desempate, a exemplo do número de vitórias, primeiro deles. A equipe baiana venceu cinco vezes e a goiana quatro.

O Atlético-GO teve a chance de assumir a liderança da Série B, mas apenas empatou sem gols, dentro de casa, com o Avaí, no estádio Antônio Accioly. Vila Nova e Criciúma completam o G4, na terceira e quarta colocações, respectivamente, com 14 pontos cada.

Com um jogo a menos, o Vila Nova não tinha como passar o Vitória, mas encostou na pontuação ao vencer como visitante o CRB, por 3x0, no estádio Rei Pelé. O Criciúma sim poderia ter ocupado o primeiro lugar, mas desperdiçou a oportunidade ao perder em casa para o Ceará, por 2x1, no estádio Heriberto Hülse.

O Guarani tinha chance matemática, porém remota, de assumir a liderança, mas para isso precisaria vencer por um placar elástico para tirar a diferença de saldo de gols do Vitória. No entanto, a equipe paulista só empatou em 1x1 com a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli.

Os tropeços dos adversários e a gordurinha que o Vitória conquistou com os cinco triunfos seguidos no começo da competição o mantiveram no topo da tabela mesmo após as duas derrotas seguidas, para Atlético-GO e Mirassol. Agora, o rubro-negro precisa voltar a pontuar para não depender do resultado dos rivais.

O Vitória volta a campo na quarta-feira (24), às 19h, contra o CRB, no Barradão. O elenco folgou no domingo (21) e se reapresenta na tarde desta segunda-feira (22), quando inicia os preparativos para o jogo diante da equipe alagoana. Após cumprir suspensão, o volante Rodrigo Andrade é reforço certo.