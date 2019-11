Vitória só precisa fazer o 'dever de casa' para escapar da queda

O Vitória fará, nessa terça-feira (4), o antepenúltimo jogo dentro de casa em 2019. Contra o Brasil de Pelotas, às 20h30, o rubro-negro dará sequência à luta que trava contra o rebaixamento. Com 37 pontos após 32 rodadas, o risco de queda para a Série C, aos poucos, vai caindo.

Segundo o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória está com 12,1% de possibilidades de terminar a Série B entre os quatro piores times. O primeiro clube dentro do Z4 é o Figueirense, que tem 33 pontos e o estudo aponta com 72% de chance de queda.

Com seis rodadas restantes para o fim do campeonato, a vantagem de quatro pontos para o primeiro clube na zona de rebaixamento dá ao Leão a relativa tranquilidade de ter uma jornada de “frente”.

Além do Brasil de Pelotas, o Vitória ainda enfrentará, no Barradão, CRB e Coritiba. O jogo contra o Coxa será o último do ano, no dia 30 de novembro. O CRB será o rival no dia 12, pela 35ª rodada.

Ao todo, o Leão soma 25 jogos em casa na temporada, considerando Barradão e Fonte Nova. O retrospecto é de sete triunfos, dez empates e oito derrotas, com aproveitamento de 41%.

Foram 22 jogos no Barradão e três na Fonte Nova. Foi dentro do Manoel Barradas que o Vitória conseguiu todos os triunfos como mandante. Na Fonte, foram dois empates (0x0 contra o Atlético-GO e 2x2 com o Sport) e uma derrota, por 0x1, contra o Guarani.

Os três jogos restantes em casa são mais do que suficientes para o Vitória escapar do rebaixamento. Com os nove pontos em disputa no Barradão é possível chegar a 46, acima do número “mágico” de 45. E no momento, a UFMG aponta apenas 7% de risco de rebaixamento com 44 pontos e 20% com 43.

A partida contra o Brasil de Pelotas deve ser a última do Vitória contra uma equipe que está na metade de baixo da classificação da Série B. Depois, o time visitará o Paraná (7º), receberá o CRB (6º) antes de viajar para dois compromissos fora de casa contra América-MG (5º) e Operário (8º) e depois encerrar a competição contra o Coritiba (3º).

Quando enfrentou essas mesmas equipes no primeiro turno, o Vitória somou nove pontos dos 18 possíveis. Perdeu apenas para o Brasil de Pelotas antes de engatar dois triunfos contra Paraná e CRB e, por fim, empatar três consecutivas contra América, Operário e Coritiba. Se repetir o feito, escapa da Série C sem sustos.

O elenco voltou aos treinos no domingo (3). Hoje o meia Chiquinho e o atacante Wesley, que saíram machucados contra o Figueirense, serão avaliados pelo departamento médico. O volante Léo Gomes está livre de suspensão, enquanto Jordy sai do time pelo mesmo motivo.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho