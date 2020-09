Vitória sofre goleada de 4x0 para Cruzeiro no Brasileiro Feminino

O Vitória segue sem pontuar no Brasileirão Feminino A1. Nesta quinta-feira (10), as Leoas sofreram uma goleada de 4x0 imposta pelo Cruzeiro, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, em partida válida pela rodada 8. É a oitava vez que a equipe baiana é derrotada na atual edição da competição.

Os gols das Cabulosas foram marcados por Kim Campos, Micaelly, Mariana e Mayara. Com o resultado, o Vitória segue na vice-lanterna, na 15ª colocação. Já a equipe azul e branca subiu para a 10ª posição, com 12 pontos.

As Leoas voltam a campo no domingo (13), quando enfrentam a Ferroviária, às 17h, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo.

O jogo

O Vitória viu o Cruzeiro se impor desde os primeiros minutos. Aos 4, as Cabulosas tiveram uma ótima chance de abrir o placar, quando Micaelly cruzou e Duda livre, finalizou de canhota, mas foi para fora. O gol chegou pouco depois, aos 9 minutos, quando Vanessa acionou Kim Campos, que chutou para fazer o 1x0. O segundo podia ter saído aos 21, mas a goleira rubro-negra impediu.

No fim do primeiro tempo, o placar foi ampliado: Vanessa deixou Micaelly na cara do gol. A atacante, com direito a um drible na zagueira do Vitória, só fez tocar para o fundo da rede, aos 48 minutos.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro não se contentou com o resultado parcial e seguiu fazendo pressão. Não precisou de muito tempo para fazer o terceiro, que veio aos 3 minutos, com Mariana. A goleada foi fechada aos 23, em uma cabeceada da zagueira Mayara. As Cabulosas ainda tiveram a jogadora Jajá expulsa aos 34, após derrubar Samira, que ia saindo na cara do gol, mas não deu para o Vitória diminuir o placar.

Cruzeiro 4 X 0 Vitória - Brasileirão Feminino A1

Cruzeiro: Mary Camilo; Tatá (Janaína), Jajá, Mayara e Eskerdinha; Capelinha, Dedê (Carol), Duda e Vanessa (Patrícia); Kim Campos (Mariana) e Micaelly (Thalita). Técnico: Jorge Victor

Vitória: Yanne; Josy, Carol, Rute e Michele (Rayane); Eduarda (Leslen), Bia (Silvana), Suelen e Roqueline; Valquiria (Bárbara) e Emelli (Samira). Técnico: Lucas Grillo



Local: Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte-MG

Árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Gols: Kim Campos (Cruzeiro), aos 9 min do 1º T; Micaelly (Cruzeiro), aos 48 min do 1º T; Mariana (Cruzeiro), aos 3 min do 2º T; Mayara (Cruzeiro), aos 23 min do 2º T

Cartão amarelo: Carol (Vitória)

Cartão vermelho: Jajá (Cruzeiro)