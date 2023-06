Vitória vai receber no Barradão o pior visitante da Série B

O pior visitante da Série B do Brasileiro vai encarar a torcida mais numerosa do campeonato. O Vitória recebe o Ituano na sexta-feira (2), às 21h30, no Barradão, em jogo válido pela 10ª rodada. O adversário não conseguiu somar nenhum ponto sequer longe de seus domínios e, no que depender da pressão da galera da arquibancada, seguirá assim.

Mais de 85 mil pagantes foram ao Barradão para ver os quatro duelos anteriores, contra Ponte Preta, Londrina, Atlético-GO e CRB. Nenhum outro clube levou mais público ao estádio no torneio. E é esse 12º jogador que o Ituano vai enfrentar para tentar acabar com o jejum.

O time paulista perdeu os quatro jogos que disputou como visitante, contra Tombense (3x0), Guarani (1x0), Criciúma (2x1) e Vila Nova (1x0). Eduardo Person foi o autor do único gol anotado longe de casa. Com os sete gols sofridos, o saldo negativo é de seis tentos.

A fragilidade do Ituano como visitante pode ajudar o Vitória a se manter no topo da tabela. Com 19 pontos, o Vitória é o líder da competição e vai precisar fazer o dever de casa para se manter na posição sem depender do resultado dos outros times que integram o G4.

Uma vitória simples garante a soberania do Leão. O time comandado por Léo Condé pode até se manter no topo com um empate, mas terá que torcer para que Novorizontino, Vila Nova e Criciúma, segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, com 17 pontos cada, não o ultrapassem no saldo de gols caso vençam seus jogos.

O Leão tem 11 gols de saldo contra 8 do Novorizontino e Vila Nova, e 4 do Criciúma. Adversário da vez, o Ituano está em 13º lugar, com 10 pontos.

O Vitória terá dois reforços para o jogo contra o Ituano. Zé Hugo está recuperado da inflamação no dente e Osvaldo está novamente à disposição após ser poupado na rodada passada.

A participação do goleiro Lucas Arcanjo, no entanto, ainda não é certa. O prata da casa se recupera de uma entorse e é dúvida. Caso ele não possa atuar, Dalton será o substituo e Thiago Rodrigues ficará como opção no banco.