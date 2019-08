Vitória visita o Corinthians por vaga no Brasileiro Feminino

O Vitória tem uma importante e espinhosa missão neste domingo (4): classificar-se para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino. As Leoas entram em campo às 14h, no Parque São Jorge, para enfrentarem o Corinthians pela última rodada da primeira fase.

O responsável por comandar as rubro-negras rumo à vaga inédita é o técnico Lucas Grillo. Ele e suas jogadoras já conseguiram um feito importante: chegaram à última rodada livres de qualquer possibilidade de rebaixamento.

O Vitória é a única equipe fora do eixo Sul-Sudeste do país a ainda brigar pela classificação. Uma grande evolução para a equipe, que acaba de retornar à Série A-1, a elite do Brasileiro. No ano passado, as Leoas disputaram a segunda divisão e conquistaram o acesso.

"Ficamos muito felizes ao cumprir a meta principal do ano, que era permanecer na Série A-1 logo após o nosso retorno. A equipe sabia que não ia ser fácil, mas essas mulheres são guerreiras e fizeram por merecer”, conta Lucas Grillo.

As rubro-negras chegaram à rodada final em 9º lugar, sendo que as oito melhores colocadas se classificam. O Vitória tem 18 pontos. Com um empate pode tirar a vaga do São José-SP, que tem 19 pontos. Para isso, precisa que a equipe paulista perca para o Santos em casa.

Com uma vitória sobre o Corinthians o Vitória, além de passar o São José-SP, pode alcançar ainda a Ferroviária-SP, que tem 20, e o Audax-SP, com 21. Estas equipes enfrentam, respectivamente, o Vitória-PE e a Ponte Preta. Todos os jogos acontecem no mesmo horário das 14h.

O desafio é que o Corinthians tem a melhor campanha do Brasileiro, com 13 vitórias e apenas uma derrota. O time ainda tem o melhor ataque, com 50 gols marcados em 14 jogos.

O duelo entre Vitória e Corinthians terá transmissão da emissora de TV aberta Band, a partir das 14h.

O bom desempenho rubro-negro pode ser explicado pela continuidade no trabalho. Após conquistar o acesso à Série A-1 de maneira invicta, Lucas Grillo foi mantido no cargo, assim como sua comissão técnica.

“Perdemos algumas atletas e buscamos outras no início do ano, um processo natural. O time foi entrosando ao longo do campeonato, tiramos o peso de vencer a primeira partida na elite e estamos com a possibilidade de avançar no Brasileirão. Vamos lutar até o fim”, explicou Grillo.