Viúva de Adriano da Nóbrega fecha delação premiada com MP, diz coluna

Viúva do capitão Adriano da Nóbrega, Júlia Emília Mello Lotufo, está perto de homologar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal e o Ministério Público estadual do Rio. Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, ela negocia com os procuradores com apoio do advogado, o ex-senador Demóstenes Torres.

A delação já está na segunda fase - ou seja, os procuradores aceitaram.

Júlia viveu um relacionamento por 10 anos com Adriano. Ela chegou a estar com ele na Bahia, onde o miliciano foi morto pela polícia em fevereiro do ano passado. Na época, teve prisão preventiva decreta e ficou foragida. Posteriormente, a punição passou para prisão domiciliar. Adriano era próximo ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

A viúva trabalhava na subdiretoria-geral de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Ela atualmente responde por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com a coluna, foi dela a ideia de fazer um acordo com investigadores. Ela agora negocia com a área do MP que inevstiga participação de milicianos em assassinatos de aluguel, como as mortes cometidas pelo grupo criminoso Escritório do Crime.

Novo casamento

Apenas 8 meses após a morte do miliciano Adriano, a viúva casou-se novamente. E o felizardo foi, curiosamente, um empresário que tinha dívidas com seu ex-marido, como mostra reportagem do jornal carioca Extra.

Segundo a publicação, depois de viver perigosamente com o paramilitar e ex-capitão do Bope, inclusive o acompanhado durante a tentativa de fuga no litoral norte baiano antes da morte em Esplanada, Júlia passou a viver com o empresário Eduardo Vinícius Giraldes Silva.

Por trás do casamento, em regime de comunhão total de bens, investigadores da Polícia Federal acreditam que exista algum tipo de negócio ilícito entre o empresário e o ex-dono da milícia de Rio das Pedras e da Muzema, na zona oeste do Rio. Como viúva, Júlia teria ficado com a herança proveniente de crimes.