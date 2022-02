Viviane Araújo está grávida do primeiro filho: ‘Sonho se tornou realidade’

A atriz Viviane Araújo utilizou as redes sociais neste sábado (19) para anunciar que está grávida do seu primeiro filho. Nas imagens, ela aparece bastante emocionada e conta a novidade ao lado do marido, o empresário Guilherme Militão. “Meu sonho se tornou realidade”, diz. Segundo ela, esta foi a segunda tentativa do casal.

“Vocês não têm noção da emoção que senti neste momento! Meu sonho se tornou realidade! E tinha que ser com você meu amor, Guilherme Militão. Sim. Eu estou grávida. E como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade! Já não aguentava mais! Que nosso bebê venha encher nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança”, escreveu a atriz.

Viviane e Guilherme oficializaram a união em setembro de 2021. "E quando você entrou na minha vida, tudo ficou mais leve e eu entendi o verdadeiro significado da palavra amor! E é esse amor que cresce a cada instante, que nos fez dar esse passo tão importante em nossas vidas. Eu te amo tanto, meu amor! Como é bom saber que eu tenho você. Que Deus nos abençoe hoje e sempre!", declarou à época.