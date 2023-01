Vizinha mata adolescente com caco de vidro durante discussão na Bahia

Uma adolescente de 17 anos foi morta com um caco de vidro durante uma briga com uma vizinha em Itapetinga, no sudoeste baiano. Sthefanne Caroline Vaz de Lima foi morta na madrugada do domingo (22), no distrito de Bandeira do Colônia.

A jovem acusada pelo crime, que tem 24 anos, foi presa em flagrante. O nome dela não foi informado pela polícia.

A Polícia Militar foi acionada para o local após uma denúncia de briga entre vizinhas envolvendo três mulheres. A adolescente de 17 anos já estava ferida no pescoço quando a polícia chegou.

Encaminhada ao Hospital Maternidade de Itororó, cidade vizinha de Itapetinga, ela acabou morrendo por conta dos ferimentos.

Segundo a TV Sudoeste, o motivo da discussão foi "banal", mas mais detalhes não foram informados.

O caso foi registrado na 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).