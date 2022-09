Você sabia? Empresas respondem legalmente por saúde mental dos colaboradores

Em julho desse ano, o levantamento “Saúde Mental e Bem-estar na Digi”, realizado com 90 colaboradores da empresa especializada em marketing de incentivo e relacionamento, mostrou que que 60% dos funcionários buscaram apoio psicológico no primeiro e segundo anos da pandemia e 99% querem manter o benefício de quatro sessões gratuitas por mês.

Apesar de nem sempre as organizações estarem atentas para essa questão, cuidar da saúde mental dos colaboradores, especialmente daqueles que estão em processo de aprendizado é um dever das organizações, segundo a advogada especialista em direito trabalhista Priscila Almeida, do escritório Azi e Torres Associados.

Priscila Almeida chama atenção sobre a responsabilidade em oferecer um ambiente de trabalho adequado e sadio e umas prestação de serviço segura, inclusive para estagiários (Foto: Divulgação)

Priscila lembra que as empresas têm o dever de conceder aos seus colaboradores um ambiente de trabalho adequado à manutenção de uma sadia qualidade de vida e uma prestação de serviços segura e saudável. “Por essa razão, respondem legalmente em caso doenças físicas e mentais de seus colaboradores, agravadas nas hipóteses de invalidez ou falecimento, podendo, ainda, ser penalizadas no âmbito coletivo”, esclarece.

Estagiários

A advogada afirma que, no âmbito das relações profissionais, inclusive de estágio e aprendizado, o meio ambiente do trabalho é o local onde os colaboradores desempenham suas atividades, de modo que as organizações devem promover um ambiente de trabalho saudável e equilibrado. “Os efeitos das atividades desenvolvidas transcendem o ambiente de trabalho e afeta a própria qualidade de vida, saúde física e mental dos colaboradores”, pontua.

No caso específico da Digi, o levantamento mostrou ainda que os profissionais mais buscados na plataforma online de saúde mental Zenklub foram, por ordem: psicólogos (73%), coaches (13%), terapeutas (7%) e psicanalistas (7%). Os temas mais frequentes tratados nas sessões são ligados a questões pessoais: Autoconhecimento (21,5% dos entrevistados), Relacionamento e conflitos (14,5%), Ansiedade (6,3%) e Autoestima (6,3%).

A psicoterapeuta Bianca Reis esclarece que corporações que estimulam as demonstrações de empatia, valorizam as opiniões e vivências alheias, tomam decisões em equipe, levando em consideração a subjetividade do outro, proporcionam a expressão da vulnerabilidade e oportunizam treinamentos não destacando e ou resumindo o indivíduo ao "erro" são mais saudáveis para se trabalhar.

Bianca Reis sugere que haja uma mudança de comportamento em relação ao erro, assumindo o papel que ele tem no processo de crescimento (Foto: Divulgação)

“Desde a mais tenra idade, precisamos ensinar e ser exemplo prático de que somos seres errantes e que aquilo que chamamos de erro pode ser visto como parte do processo de aprendizado e da vida”, afirma a psicóloga.

Ela lembra que no caso das famílias, algumas formas de colaborar com essa questão é pedindo desculpas aos próprios filhos e tentando se desenvolver e melhorar, nas escolas os educadores exaltarem menos as notas e sim, o processo de aprendizagem individual, pois a rotulação, estímulo a competição e comparações são extremamente nocivas as pessoas em formação.

Erro professor

A diretora de Gente e Gestão da Digi Barbara Ogoshi defende que há um dever em monitorar o mapa mental e físico das equipes de trabalho, seja através de rotinas de feedback, pesquisas frequentes, medição de humor, entre outros. “Esse gerenciamento e um fator importante nessa gestão é o papel do líder. Ele deve identificar quando seu time está dando sinais de que algo não flui bem”, diz.

Barbara Ogoshi pontua que as cobranças devem ser feitas, mas não podem ser ferramentas de desestabilização emocional (Foto: Divulgação)

Barbara lembra que quando o assunto diz respeito aos aprendizes e estagiários é fundamental demonstrar que o cenário é de dedicação e aprendizado e que entregas de qualidade serão exigidas, mas a cobrança deve ser feita com leveza por parte da empresa, dos colegas e das lideranças.

“Feedbacks com pontos a melhorar, elogios por conquistas pequenas ou grandes, interação com profissionais mais experientes...tudo isso constrói uma boa rotina de evolução. Com certeza um aprendiz ou estagiário que vive nesse cenário será um profissional confiante em poucos anos”, defende.

Números do cuidado

• Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano.

• O suicídio é a quarta maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, tendo a depressão como um dos principais fatores desencadeantes, segundo especialistas. No entanto, a OMS afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos.

• https://www.setembroamarelo.com/

• https://www.paho.org/pt/campanhas/dia-mundial-prevencao-ao-suicidio-2022

• www.cvv.org – tel: 188