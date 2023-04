Volante Rezende renova o contrato com o Bahia por mais duas temporadas

Além do título de campeão baiano, o volante Rezende pode comemorar também a renovação do vínculo com o Bahia. Nesta segunda-feira (3), o novo contrato do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

O novo vínculo entre Rezende e o Bahia vai até o final de 2025. O contrato anterior se encerraria em dezembro deste ano.

Rezende chegou ao Bahia no ano passado após ter conseguido o acesso à Série A com o Goiás em 2021. Ele foi comprado pelo tricolor junto ao Azuriz-PR. O volante se firmou entre os titulares durante a Série B e só deixou a equipe quando esteve machucado.

Esse ano, o jogador tem sido peça importante para o técnico Renato Paiva. Ele tem exercido funções no meio-campo e também na zaga. No triunfo por 3x0 sobre o Jacuipense, que confirmou o título do Baianão, Rezende atuou na linha de três defensores, ao lado de Kanu e Marcos Victor.

De saída

Por outro lado, tem gente deixando o Esquadrão. O Bahia emprestou o volante Miqueias ao Criciúma para a disputa da Série B do Brasileirão. O contrato do jogador de 21 com o clube catarinense foi publicado no BID nesta segunda-feira.

Esse ano, Miqueias disputou nove jogos com a camisa tricolor. A última vez que ele esteve em campo foi no empate por 1x1 com o Fluminense do Piauí, que decretou a eliminação do Esquadrão na Copa do Nordeste. Na ocasião, o volante jogou improvisado na zaga.