Wagner Tiso & Tunai apresentam show em homenagem a Elis Regina em Salvador

Assim se passaram 10 anos e os cantores, compositores e instrumentistas Wagner Tiso & Tunai estão de volta a Salvador, cantando clássicos da gaúcha Elis Regina no Show Saudades da Elis – As Aparências Enganam.

Com forte ligação com os compositores mineiros, Elis não poderia receber homenagem melhor. O irmão de Tunai, João Bosco (parceiro de Aldir Blanc) foi um dos compositores preferidos da Pimentinha. Ao todo, foram 28 músicas, algumas clássicas como, O Bêbado e a Equilibrista e Mestre Sala dos Mares.

Já o maestro e pianista Wagner Tiso integrou o lendário Clube da Esquina, formado por Milton Nascimento, Lô Borges, Toninho Horta, Tavito e Beto Guedes, entre outros. Portanto, a junção de Wagner Tiso & Tunai só poderia resultar em coisa boa, com músicas imortalizadas por Elis, além de canções dos dois, a exemplo de As Aparências Enganam, Canção da América, Casa no Campo, Maria Maria, Dois Pra lá e Certas Canções.

Serviço

O quê: Show Saudades da Elis – As Aparências Enganam

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves, Pituba)

Quando: Sábado, dia 10 de agosto, às 20h

Ingresso: R$ 120 | R$ 60. Vendas: bilheteria e Ingresso Rápido. Clube CORREIO: 40% desconto.