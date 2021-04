Wall Cardozo e 16 Beats fecham parceria no single 'Bagulhão'

Cotidiano, favela, realidade, acidez e um milhão de ideias em pouco mais de 4 minutos de música. Esse é 'Bagulhão', novo lançamento dos rappers soteropolitanos Wall Cardozo (@wallcardozo) e 16 Beats (@16beatsmc). Cada um aproveitou o momento de suas carreiras para concretizar a parceria que era desejada pelos artistas há mais de cinco anos.

Com beat de Calibre, Bagulhão já está disponível em todas as plataformas. A mixagem e masterização da música, além da produção e edição do clipe são assinadas por Wall, que recentemente adicionou o sobrenome "Cardozo" ao seu nome artístico.

"Era algo que já queria há um tempo. Admiro o trabalho de 16 Beats e aproveitei o momento para fazer esse som. Foi tudo muito orgânico. Eu tinha pensado de primeira em fazermos um bate-volta, como se fosse uma conversa, mas Dizza já me mandou a parte dele toda de uma vez e aí a gente mudou. Eu gostei muito do resultado", conta Wall, que teve seu primeiro EP, EHLO (2020), escolhido como um dos cinco melhores discos da Bahia em 2020, em tradicional votação realizada pelo site especializado El Cabong.

Produzindo o seu segundo álbum, "Dizza Baby", 16 Beats diz que a recíproca é verdadeira e já sondava Wall Cardozo desde os tempos do antigo WWL RAP, grupo de entrada de Wall na música. Durante a pandemia, 16 Beats conta que tem aproveitado para experimentar, rever, tentar, acertar e errar em seus projetos.

16 avalia que Bagulhão é uma música que vai além do beat, é carregada de versos que contam vivências reais tanto dele quanto de Wall e que isso é o que tem guiado o seu trabalho.

O clipe foi gravado completamente na vertical. Segundo Wall, é uma experimentação que decidiu fazer, pensando nos formatos que são mais consumidos atualmente, como stories e IGTV, ferramentas do Instagram. Confira o clipe abaixo.