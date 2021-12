Wesley Safadão anuncia volta a Salvador com grande show

No topo do ranking das plataformas musicais, o cantor sertanejo Wesley Safadão anunciou que fará um grande show em janeiro em Salvador. O evento, batizado de TBT do Safadão, será realizado no dia 29 de janeiro, no Wet´n Wild, na Paralela.

“Você aí de Salvador, final de janeiro, último sábado, TBT do Safadão em Salvador. Vocês não tem noção...”, disse o artista através de publicação nas redes sociais.

O evento, além do anfitrião, contará com shows da banda Calcinha Preta e Saia Rodada e os ingressos serão vendidos a partir da próxima segunda-feira, 20 de dezembro.