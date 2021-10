WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares a partir de segunda; veja lista

O WhatsApp vai parar de funcionar em alguns aparelhos Android e iOS, do iPhone, a partir desta segunda-feira (1). A mudança vai afetar modelos antigos, cujos softwares deixaram de receber atualizações há alguns anos.

Na prática, a empresa não prestará mais suporte ao aplicativo de mensagens instalado nos celulares em questão. A mudança vai atingir modelos de iPhone com o sistema operacional iOS 9 (lançado em 2015; a última disponível no iPhone 4S) ou inferior e celulares com Android 4.0.4 (de 2011) ou anteriores.

Quais celulares vão deixar de ter suporte do WhatsApp?

Entre os celulares da Apple, o último aparelho que não recebeu atualizações para o iOS 10 foi o iPhone 4S, de 2011. Sendo assim, a lista de iPhones que perderá suporte ao WhatsApp é essa:

iPhone (2007)

iPhone 3G (2008)

iPhone 3GS (2009)

iPhone 4 (2010)

iPhone 4S (2011)

Já entre os celulares Android, a lista de modelos que não terão mais suporte ao WhatsApp é mais complexa, uma vez que cabe a cada fabricante determinar se o aparelho vai ou não receber atualizações do sistema operacional.

De acordo com o site GMSArena, que cataloga celulares homologados em todo o mundo, os aparelhos que podem deixar de ter o WhatsApp são os seguintes:

Samsung: Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy Nexus, Google Nexus S, Galaxy R, Galaxy Nexus e Galaxy Reverb;

LG: Nitro HD, Optimus, Optimus 2X e Optimus 4G;

Sony: Xperia Arc S, Xperia ray, Xperia mini, Xperia Arc, Xperia active, Xperia mini pro, Xperia neo V, Xperia Neo e Xperia pro.

Há também alguns modelos estrangeiros vendidos no país em pouca quantidade ou por importação. São eles:

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S e Ascend D2;

ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e ZTE Grand Memo;

Marcas diversas: HTC Evo 4G+, HTC Raider 4G, HTC Amaze 4G, HTC Vivid, HTD Evo Design 4G, HTC Rhyme, HTC Droid Incredible 2, HTC Rezound, HTC Sensation 4G, HTC Thunderbolt 4G, HTC Incredible S, HTC Sensation XL, HTC Sensation XE, HTC Desire S, HTC EVO 3D, HTC Sensation, Meizu MX e Honor U8860.