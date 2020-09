WhatsApp: saiba como ocultar os status 'online' e 'digitando'

Entre as funções que o WhatsApp disponibiliza ao usuário estão a de troca de mensagens instantâneas seja no modo privado ou em grupos, além do envio de áudios e realização de ligações e videochamadas. Nas configurações, é possível definir quem pode ver sua foto e seu recado de perfil. Entretanto, qualquer pessoa, seja ela salva na sua lista de contatos ou não, pode saber que você está ativo no aplicativo pelo simples “online”, abaixo do seu nome no app. As informações são do portal G1.

Atualmente, nenhuma configuração pode tirar esse status, mas há métodos que podem ocultá-lo. Entretanto, tentar escondê-lo pode trazer algumas desconfianças. A partir disso, é importante o cuidado ao evitar o “online”, justamente por ele ser uma forma confiável do app, já que não pode ser retirado. Entre os exemplos, destaque-se: quando alguém percebe que está recebendo mensagens de você sem ver o "online" ou o "digitando" antes, é provável que seu contato suspeite que há algo de errado, porque não é algo próprio do aplicativo.

Em caso de pessoas que geram incômodo ao usuário por não receber respostas depois de ver o online, o contato pode perder a confiança no status “online” associado à você, de forma correta, já que pode transparecer que o usuário esteja a evitando ou se escondendo.

Como acessar o aplicativo sem ficar “online”

As opções para ler as mensagens do aplicativo sem ficar ativo são a de visualizar a partir da barra de notificação do seu smartphone, porém esta técnica mostra poucas conversas e apenas trechos. Entre os truques, o mais eficaz para evitar a visualização do “online” é entrar no aplicativo sem estar conectado à internet.

Para efetuar este método, basta ativar o "modo avião" no seu smartphone para desligar a rede Wi-Fi e a conexão com a rede móvel. Sem acesso à internet, o WhatsApp não poderá "avisar" que você abriu o aplicativo e você não aparecerá "online".

Nesta estratégia, é possível digitar e enviar mensagens para o seu contato, entretanto elas só serão entregues quando o usuário estiver ativo a uma rede de internet seja ela móvel ou Wi-Fi. Seus contatos também não serão notificados enquanto você estiver digitando no modo avião. Ou seja, o truque funciona para esconder tanto o "online" como o "digitando".

Métodos arriscados

Nos casos extremos para tentar esconder essas condições de “online” e “digitando”, existem aplicativos e extensões que prometem executar as aplicabilidades. No entanto, essas “soluções” podem interferir na privacidade do usuário, já que muitos requerem dados do seu aplicativo e podem ficar expostos a hackers em caso dos serviços responsáveis sofrerem invasão.

Os usuários também podem optar pelo uso de aplicativos que permitam ler o histórico de notificações do celular, ou seja ler as mensagens do Whatsapp sem abrir o app. Nesta opção, é possível visualizar parcialmente as notificações, mas o recurso é arriscado já que além das mensagens do WhatsApp, ficam visíveis qualquer notificação do usuário como recebimento de SMS.

Ao contrário da notificação normal, que condensa informações e deixa apenas o que for mais recente, a consulta ao histórico tende a permitir a leitura de várias conversas e mensagens que foram recebidas em notificações individuais. Para isso, é importante que o aplicativo seja totalmente confiável, caso contrário o usuário pode ter alguns problemas.