WhatsApp vai deixar você esconder que está 'on-line'; veja tutorial de como fazer

Quem prefere usar o WhatsApp de forma mais "discreta", escondendo o visto por último, sempre se queixaram do "On-line" que insistia em aparecer. No entanto, uma nova atualização anunciada pelo WhatsApp nesta terça-feira (9) acaba com os problemas desses usuários.

Foi liberado um recurso que permite esconder o "on-line" que aparece nas contas. Segundo o g1, ele será liberado aos poucos e estará disponível para todos ainda este mês.

Além desta novidade, o app também vai permitir deixar grupos sem que todos fiquem sabendo e bloquear capturas de tela (print screen) em mensagens de visualização única. Essas mudanças serão ativadas automaticamente e não será preciso mudar configurações da conta.

Veja como esconder o "on-line" do WhatsApp: