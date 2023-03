Whindersson anuncia participação em torneio internacional de boxe

Pouco mais de um ano depois de enfrentar Acelino 'Popó' Freitas em uma luta de exibição, Whindersson Nunes confirmou sua volta aos ringues. Em uma postagem nas redes sociais, o humorista anunciou sua participação no High Stakes, primeiro torneio mundial de boxe com a presença de outros youtubers.

Com seu humor característico, o piauiense revelou que assinou um contrato com a Kingpyn Boxing , empresa que vai promover o evento internacional. O acerto envolve a disputa de várias lutas. Whindersson também garantiu que está focado nos treinos para fazer bonito na competição, na qual será o único representante do Brasil entre os homens.

"Eu estou treinando igual uma cachorra porque já apanhei uma vez para um tetracampeão, não vou apanhar para um monte de laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo. Esqueça tudo, é o hype, único representante do Brasil nesse torneio, é isso. É só mais uma das minhas loucuras, acostumem-se", publicou.

A única luta de Whindersson até aqui foi contra o tetracampeão mundial Popó. O confronto aconteceu em janeiro de 2022, durante a primeira edição do Fight Music Show, em Santa Catarina. Após decisão dos árbitros, o empate foi definido. Ao confirmar a presença do humorista, a Kingpyn classificou o duelo como "impressionante".

"Com mais de 150 milhões de seguidores, Whindersson é inegavelmente o maior boxeador influenciador do mundo com base na base de fãs e seguidores", postou a empresa.

Além do torneio masculino, o High Stakes também terá com uma versão feminina da competiçã. O Brasil estará representado pela influencer Jully Poca, que possui milhões de seguidores em suas redes sociais.