Workshop para atores e modelos iniciantes terá participação de Ronny Kriwat

Um workshop para atores e modelos iniciantes com a participação do ator Ronny Kriwat acontecerá no dia 23 de novembro, no Shopping da Bahia, em dois horários: matutino – das 10h30 às 13h30, e vespertino – das 15h30 às 18h30. A produção é da The Agent Model Group, grupo de agências com sede em Belo Horizonte (MG) que, através da sua filial baiana, faz seleções e análise de modelos em Salvador com perfis Fashion, Comercial, Plus Size, Kids (a partir de 5 anos), Elenco, Promoções e Eventos.

O curso contará com a presença do ator paulista Ronny Kriwat (Foto: reprodução/Instagram)

O curso contará com a presença do ator paulista Ronny Kriwat, que tem uma vasta trajetória na TV, como passagens nas novelas Cama de Gato, de 2009, Malhação (2010 e 2011), e Avenida Brasil, em 2014. No cinema, o ator participou da curta-metragem Eu e Crocodilos, em 2009, e no teatro fez a peça Perfídia, de Aziz Bajur.

“Este evento tem como objetivo buscar o público do mercado fashion e consumidor, que usa as mídias digitais, sociais e influenciadoras como a principal ferramenta dentro do mercado juvenil, fazendo com que as marcas, os nomes e os patrocinadores atinjam o máximo de telespectadores, influenciadores e seguidores”, explica a equipe da The Agent Model Group. Mais informações: 71 3311-2477/99290-0021.