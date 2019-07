Xuxa critica harmonização facial feita por ex-paquita: 'Não gostei não'

Andréa Sorvetão, ex-paquita de Xuxa, decidiu fazer harmonização facial e compartilhou o antes e depois do procedimento nas redes sociais. "A idade chega para todos", declarou a artista no perfil oficial dela no Instagram na quarta, 26.



A harmonização facial é uma série de procedimentos estéticos combinados para melhorar a simetria do rosto e transformar traços de envelhecimento facial.

Cinco dias após a intervenção, animada, Andréa fez outra publicação e disse. "Ainda inchada e com roxinhos em alguns pontos. Gostaram? Super indico", afirmou na legenda da foto. No mesmo post, Xuxa decidiu dar a opinião publicamente para a ex-paquita. "Xica, você é linda sempre, mas não gostei não. Está sem expressão. Você gostou?", questionou a eterna rainha dos baixinhos.



Andréa Sorvetão fez questão de se manifestar. "Xu, ainda estou inchada. É o 5º dia só. Daqui a 10 ou 15 dias vai aparecer o efeito real. Eu estava cansada. Depois de fazer aplicações de colágeno. É que você não gosta de botox, mas vai ficar bom, calma", finalizou a ex-paquita com um emoji de beijinho.



Os internautas saíram em defesa de Andréa. "Não, ela não gostou não. Pela maneira como ela tem falado ela não gostou. Deve ter gostado mesmo foi do seu comentário", ironizou uma seguidora, marcando Xuxa. "Porque não falar no Whatsapp?", questionou outra fã.