Xuxa revela pedido inusitado que recebeu no sexo: 'Pediram pra cantar 'Quem quer pão?'

A apresentadora Xuxa Meneghel fez revelações sobre sua vida amorosa, na noite desta sexta-feira (22). Em entrevista a Pedro Bial, no progama Conversa com Bial, Xuxa contou que, no começo da carreira, "não tinha ninguém".

"O que mais me preocupava naquela época é que eu não tinha ninguém, nem tampouco podia correr atrás ou deixar minha porta aberta para que isso acontecesse", afirmou.

De acordo com Xuxa, muitas pessoas queriam estar perto dela simplesmente para chegar perto da pessoa que viam na televisão.

"E isso me deixava muito mal. A ponto de eu estar me relacionando e o cara, na transa, falar: 'canta 'Quem Quer Pão?", revelou.

Entre outros assuntos, Xuxa ainda falou sobre a maternidade e amizade com a filha Sasha.