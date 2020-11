Zé Neto agradece e fala em bonita campanha

Candidato derrotado no segundo turno das eleições, em Feira de Santana, Zé Neto (PT) já tentou a prefeitura outras quatro vezes. Neste domingo (29), após nova derrota, preferiu agradecer nas redes sociais: “A vitória não chegou, mas nós temos o que agradecer. Agradecer a Deus pela chegada ao segundo turno, por ter vencido o primeiro. Fizemos uma campanha belíssima”. A eleição foi vencida por Colbert Martins (MDB), atual prefeito.

“Vida que segue, cabeça erguida e consciência de que fizemos o nosso melhor”, foi a mensagem enviada pela assessoria à imprensa do petista.

Casado com uma bancária, pai de duas meninas, filho de professora e formado em Direito pela Ufba nos anos 1980, Zé Neto iniciou a carreira política no movimento estudantil e atuou como advogado de sindicatos e associações trabalhistas. Antes desta eleição, o petista só havia exercido um cargo político em Feira, como vereador, entre os anos de 2001 e 2003, tendo sido o mais votado na época e também o primeiro edil do Partido dos Trabalhadores na cidade.

Foi eleito ainda deputado estadual e se reelegeu para esse mesmo posto nas três eleições seguintes. Nos pleitos de 2010 e 2014, foi o deputado petista mais bem votado da Bahia. Na Assembleia Legislativa, foi líder do governo por oito anos: quatro no segundo mandato de Jaques Wagner (PT) e quatro no primeiro governo de Rui Costa (PT).

Em 2018, foi eleito como deputado federal, com quase 130 mil votos. Em sua candidatura, se declarou dono de bens que totalizam mais de R$ 2,5 milhões, entre casas, apartamentos, chácaras, dinheiro e até um avião monomotor em sociedade.

Durante a campanha, Zé Neto chamou para si a atitude de levar para Feira projetos estruturantes, feitos pelo governo estadual e federal, como a realocação de moradores em situação de risco na Lagoa Grande, que, aliás, também foi revitalizada paisagisticamente.