Praticar esportes olímpicos custa de R$90 a R$329 na capital baiana

Opções incluem modalidades personalidades de aulas; confira

Larissa Almeida

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 05:30

Praticar ginástica artística custa entre R$95 e R$350 em Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Com o clima esportivo em vigor desde o início dos Jogos Olímpicos de Paris, o aumento de procura pelas modalidades nas quais os brasileiros estão tendo êxito na competição aumentou em até 150% na capital baiana. Dentre os esportes mais buscados pelos soteropolitanos, está o skate, que tem como vantagem a prática em praças públicas. Quem quer tentar a chance de se tornar um atleta – ou simplesmente adquirir um novo hobby – encontra oportunidades de praticar modalidades olímpicas que custam de R$90 a R$329, em Salvador.

Os interessados em surf podem conseguir uma aula particular no valor de R$90, na Escola de Surf Armando Daltro, que tem práticas em diferentes praias da cidade. A aula tem duração de 1h15min, em um grupo com três alunos. O pacote maior, com quatro aulas, custa R$329,00 e as instruções podem ser feitas ao longo de uma semana ou durante um mês.

“Temos capacidade de atendimento de, em média, 15 alunos por turma. Cada três alunos são assistidos por um instrutor. Nesses valores, já estão inclusos as pranchas, os acessórios necessários para a prática, como parafina e o elastic. Temos estrutura de tendas, cadeiras e água para a turma”, detalha Armando Daltro.

Se o interesse for no skate, o Projeto Skatista oferta planos que vão de R$120 a R$180. As aulas são feitas nas pistas do Jardim dos Namorados, do Parque dos Ventos, na pista do Imbuí e na pista nova do BRT, na Avenida ACM. “Assim, nós conseguimos trabalhar em várias pistas e, às vezes, fica mais perto para um aluno, enquanto os demais conseguem variar as pistas, o que é ainda melhor porque trabalhamos exercícios diferentes”, destaca Rodrigo Curvelo, idealizador do projeto.

Para aqueles que desejam se inspirar no exemplo de Rebeca Andrade e se tornar um ou uma ginasta, encontra treinamentos em escolas que custam de R$95 a R$350. No Movement Centro de Ginástica, no bairro de Roma, quem quer se matricular paga, no primeiro mês, o valor de R$115. Depois, a mensalidade fica estabelecida em R$95. No local, todos os alunos podem praticar na trave, na barra e no solo. Outra opção, com mensalidade a R$320, é no Cólegio 2 de Julho, situado no Garcia.

O judô tem opções entre R$150 e R$199,90, de acordo com Marcelo Ornellas, presidente da Federação Baiana de Judô (Febaju). São elas: Judô Maicon França, em Lauro de Freitas, por R$199,90; Seikatsukan Dojô, em Patamares, por R$150; Associação Judokatas de Desportos, em Brotas, por R$150; Associação de Judô Nova União, no Stiep, por R$180.

Já o vôlei conta com preços que giram em torno de R$200, conforme afirma Alex Rufino, presidente do Conselho Fiscal da Federação Baiana de Vôlei.