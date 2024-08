PARIS 2024

André e George perdem duelo direto e fecham fase de grupos em 3º no vôlei de praia na Olimpíada

Eles aguardam resultados de outras duplas para saber se vão para a repescagem

Estadão

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 11:40

A dupla brasileira André e George foi derrotada pelos americanos Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Em mais uma apresentação bastante irregular, os brasileiros André e George foram superados em confronto direito com os americanos Miles Partain e Andrew Benesh, na Arena Torre Eiffel, parciais de 17/21, 21/14 e 8/15, e fecharam a primeira fase de classificação do vôlei de praia somente na terceira posição do Grupo D. Eles já haviam sido derrotados pela parceria cubana e terão de ficar na torcida nos outros confrontos que fecham a fase para saberem se vão à repescagem ou se garantem vaga como um dos dois melhores terceiros colocados nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Os brasileiros entraram em quadra sob pressão após derrota para os cubanos Alayo e Noslen Díaz - garantiram a primeira vaga da chave nas oitavas com 100% de aproveitamento - e precisando da vitória para não ter de disputar a repescagem ou ter de fazer contas pelos melhores terceiros. Com três derrotas, os marroquinos Abicha e El Graoui já estavam eliminados.

Em mais um dia quente, mas com algumas nuvens contrastando com o céu azul, os brasileiros iniciaram a partida recebendo e George foi logo anotando o primeiro. Partain errou o ataque e o Brasil fez 2 a 0. Andar na frente dos concorrentes à vaga direta era importante.

Repetindo os erros com bolas curtas e parando no bloqueio, os brasileiros logo permitiram a virada, por 4 a 3. O nervosismo atormentava os dois lados, com os americanos não conseguindo encaixar o saque. Com o ataque para fora de Partain, o Brasil conseguiu abrir 8 a 6 e novamente não sustentou.

A estratégia brasileira de insistir em bolas sem força não se dava eficiente e os americanos, investindo nas pancadas, logo abriram importantes 17 a 13. Sem reagir e com pouca vibração, André e George acabaram superados por 21 a 17.

Os brasileiros voltaram melhor no segundo set e após abrirem 4 a 1, começaram a vibrar mais e pedir os gritos da torcida. Os americanos inda cometeram mais um erro antes de pedir tempo para tentar esfriar o ânimo de André e George.

Sob gritos de "Brasil, Brasil", a torcida vibrou quando Partein parou na rede e a vantagem voltou a ser de quatro pontos, com 11 a 7. Melhor no serviço e na defesa, sobretudo com crescimento de George, o time verde e amarelo embalou na partida e levou a decisão ao terceiro set com 21 a 14.

A manutenção do embalo não ocorreu na largada do set decisivo, com ataque forte e ace dos americanos para bom 2 a 0. Com erros bobos, André e George permitiram 4 a 1 aos rivais e optaram pelo pedido de tempo. Apenas para respirar e beber uma água, sem papo.

O retorno veio com troca de pontos e com Partain e Benesh tentando manter a boa distância no placar. Em bloqueio sobre George, a vantagem aumentou para 10 a 5. Vibração de um lado e cara de frustração do outro. Até a torcida brasileira esfriou.