PARIS-2024

Baiano Guilherme Caribé melhora nota, mas cai na semi e fica em 10ª nos 100m livre

O australiano Kyle Chalmers foi o melhor da primeira semifinal, com 47s58, seguido pelo húngaro Nandor Nemet, com 47s61 e o francês Maxime Grousset, com 47,63. Mesmo em quarto, o americano Chris Giulian se garantiu, com 47s72. Quem chega à final com a melhor marca é o chinês Zhanie Pan, com47s21, seguido do romeno David Popovici (47s66), e do americano Jack Alexy (47s68). A última vaga na decisão foi do alemão Josha Salchow, com 47s94.