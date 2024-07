JOGOS DE PARIS

Bares e restaurantes esperam faturar até 40% a mais com transmissão da Olimpíada

Futebol, vôlei, ginástica, skate e atletismo estão entre as modalidades que atraem mais consumidores aos estabelecimentos

Gilberto Barbosa

Publicado em 29 de julho de 2024 às 05:00

Five Sport Bar Crédito: Divulgação

Os Jogos Olímpicos são os principais eventos esportivos do mundo. As competições movimentam amantes do esporte de o globo que se dedicam a acompanhar os atletas e modalidades favoritas durante cerca de duas semanas. O evento também anima os donos de bares e restaurantes de Salvador, que esperam um aumento de até 40% no faturamento no período.

A diretora executiva do Five Sport Bar, Juliana Sales, conta que a expectativa é de que o número de pessoas circulando no estabelecimento, localizado em um shopping na Avenida Paralela, aumente em cerca de 20% durante os jogos. Segundo ela, esse número pode ser ainda maior e chegar a 40% em dias que, tradicionalmente, o movimento é menor, como segunda e terça-feira.

“Estamos respirando esse momento de chegada da Olimpíada. Os principais destaques são o futebol, que é paixão mundial, e as finais do atletismo”, afirma.

Para se preparar para o período, o bar adotou a estratégia de colocar 40 televisores para ofertar o máximo de modalidades possíveis para os clientes. Juliana relata que conversou com fornecedores para garantir que não haverá problemas com insumos, como o chopp, considerados essenciais para o funcionamento do local.

“Temos divulgado muito nas nossas redes que respiramos o esporte e que celebrar este momento é uma das nossas virtudes. Essa é uma oportunidade que reúne o mundo inteiro e não podemos deixar passar”, completa.

Outro estabelecimento que espera aumento de clientes é o Boteco do Caranguejo. Segundo Ângelo Curvelo, um dos proprietários da franquia, o movimento dos bares sempre aumenta em época de grandes eventos esportivos. Para a Olimpíada, a previsão é que o crescimento por lá também seja de 20%.

“Os nossos bares são voltados para o esporte, então todo grande evento impacta positivamente na nossa rotina. Nós colocamos mais TVs pensando nas pessoas que buscam um pouco de descontração para ver os jogos. O movimento deve ser maior nos dias do futebol, vôlei, skate e ginástica”, diz.

Localizado no Rio Vermelho, o Boteco da Tetê é outro bar que se prepara para receber os clientes nas duas semanas olímpicas. De acordo com Tereza Paim, proprietária da casa, a movimentação no local também deve aumentar em 20%. "O esporte movimenta torcedores e torcidas, então a nossa expectativa é receber uma demanda maior de clientes. Nós estamos preparados para a chegada do público e esperamos os melhores resultados possíveis”, relata.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) na Bahia, Leandro Menezes explica que apesar do aumento esperado por alguns estabelecimentos, o órgão não acredita que a Olimpíada cause um grande impacto no setor.

“Não temos dados concretos, mas não há uma percepção que isso aconteça. Este ano, ainda teremos o fato de grande parte da programação acontecer durante a madrugada, ou tarde da noite. Pode ser que um esporte ou outro acabe empolgando o torcedor e, numa situação esporádica, aconteça. Mas, não há nada que indique esse impacto”.