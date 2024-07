DA BAHIA PARA O MUNDO

Bia Ferreira vence holandesa, garante medalha em Paris e vai fazer revanche contra algoz da última Olimpíada

Baiana se tornou a primeira brasileira a faturar duas medalhas olímpicas no boxe

Gabriel Rodrigues

Publicado em 31 de julho de 2024 às 18:14

Holandesa sentiu o peso da mão da baiana Bia Ferreira Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Bia Ferreira continua fazendo história no boxe. Nesta quarta-feira (31), a baiana se tornou a primeira pugilista brasileira a conquistar duas medalhas olímpicas. O feito foi alcançado durante a vitória sobre a holandesa Chelsey Heijnen por decisão unânime (5-0), na fase quartas de final do peso leve (até 60kg) dos Jogos de Paris-2024. O resultado colocou a atleta na semifinal da competição e viva em busca pelo ouro.

Um dos nomes fortes do Brasil para subir ao lugar mais alto do pódio, Bia Ferreira garantiu uma medalha pois no boxe não existe disputa do terceiro lugar. Com isso, ela já tem pelo menos o bronze assegurado. A missão agora será a de seguir fazendo história para faturar o ouro.

Na semifinal a baiana terá pela frente a revanche contra a irlandesa Kelllie Harrington, algoz da pugilista nos Jogos de Tóquio-2020, quando conquistou o primeiro lugar e deixou a brasileira com a prata. O confronto será no próximo sábado, às 17h08 (horário de Brasília). Após a estreia em Paris, Bia afirmou que há três anos espera por um novo confronto com Harrington.

“Saí de Tóquio com o propósito de voltar e ser campeã olímpica. Cada luta é um degrau. Agora é revanche, queria muito essa luta. Bora Brasil!”, celebrou ela.

Dancinha virou a marca registrada da baiana em cada vitória Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Contra Chelsey Heijnen, Bia Ferreira fez um confronto controlado. Logo no início do round, a holandesa sentiu a mão pesada da brasileira. Com uma boa esquiva e golpes potentes, Bia venceu os dois primeiros assaltos por decisão unânime dos árbitros.

O cenário deixou Heijnen precisando de um nocaute para avançar de fase. Porém, foi a baiana quem continuou mais agressiva, com cruzados que atingiram a altura do rosto. Na reta final, ela controlou o duelo e esperou o fim para confirmar a vitória. Na comemoração, a brasileira voltou a "meter dança" no ringue.

HISTÓRICO