PARIS-2024

Bia Ferreira "mete dança" na estreia e mira revanche com algoz da última Olimpíada: 'Espero há três anos’

Baiana do boxe estreou nos Jogos Olímpicos com vitória e classificação

O gingado baiano tomou conta do ringue nos Jogos Olímpicos de Paris. Foi com muita dança que Bia Ferreira comemorou a vitória sobre a americana Jajaira González, nesta segunda-feira (29). Logo após a estreia e a conformação da vaga nas quartas de final da categoria até 60kg, a pugilista não segurou a emoção para festejar o resultado.

O triunfo por pontos credencia a baiana para pegar a holandesa Chelsey Heijnen. Ainda em cima do ringue, Bia projetou o caminho até um possível ouro olímpico. Se passar por Heijnen, ela pode enfrentar na semifinal a irlandesa Kellie Harrington

Kellie foi algoz de Bia Ferreira nos Jogos de Tóquio-2021. As duas se enfrentaram na final da última Olimpíada e a lutadora da Irlanda acabou ficando com o ouro, deixando a brasileira com a prata.