OLIMPÍADA

Boxe, natação e ginástica; veja destaques desta terça (30) em Paris-2024

A terça-feira (30) promete ser de fortes emoções em Paris. As chances de medalha para o Brasil são reais em modalidades como a Ginástica Artística, na disputa por equipes, com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Júlia Soares, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira, às 13h15 (horário de Brasília).

No Boxe, pelas oitavas de final, dois baianos disputam ainda hoje. Às 15h48, Wanderley Pereira sobe no ringue contra Cedrick Belony-Duliepre (HAI). Logo depois, às 16h36, Tatiana Chagas enfrenta Im Aeji (COR).

Outros destaques nacionais em Paris eram Guilherme Schimidt e Ketleyn Quadros, no Judô. Os dois, infelizmente, no começo da manhã, foram, derrotados. Com as eliminações antes da chance de repescagem, o Brasil fica sem medalha na categoria meio-médio. No Tênis de Mesa, Hugo Calderano venceu o espanhol Álvaro Robles e avançou para as oitavas de final, em data e horário ainda não definidos.