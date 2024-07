OLIMPÍADAS

Brasil supera Espanha na estreia do Handebol Feminino em Paris

Com grande atuação da goleira Gabriela Moreschi, o Brasil superou a Espanha na estreia do handebol feminino nas Olimpíadas de Paris. A partida foi disputada na manhã desta quinta-feira (25). O placar terminou 29 x 18 para as brasileiras.

Durante toda a partida, o Brasil dominou a quadra, esteve à frente do placar e não encontrou dificuldades para superar as adversárias. Gabriela Moreschi foi essencial para evitar o ataque espanhol, que não conseguiu converter nem a metade dos arremessos que tentaram.

Ela terminou a partida com 14 defesas e já desponta como uma das aspirantes a ídolas nesta edição dos Jogos. As jogadoras de linha Bruna e Patricia Matieli foram as artilheiras da seleção, com seis gols cada. O próximo compromisso da seleção é no domingo (28), contra a Hungria. O grupo do Brasil ainda reúne França, Países Baixos e Angola.