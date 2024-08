MAIS UMA MEDALHA!

Caio Bonfim conquista prata inédita do Brasil na marcha atlética de 20km em Paris

O atleta Caio Bonfim conquistou uma prata inédita na prova masculina de 20km da marcha atlética dos Jogos Olímpicos Paris 2024, nesta quinta-feira (1º). Ele cobriu o trajeto em 1h19min09, ficando atrás apenas do equatoriano Brian Daniel Pintado, campeão com 1min18s55. O espanhol Alvaro Martin completou o pódio.

"Medalha no Brasil, na marcha atlética, não tem cor. Quando eu passei a linha de chegada no Rio, eu pensei se teria outra oportunidade de disputar os Jogos. Tive muito orgulho daquele quarto lugar. Abriu muitas portas. Na minha cidade, brinco que antes da Rio 2016 eu era xingado quando marchava. Depois de lá, mudou. As buzinas vinham seguidas de 'vamos, campeão'. Quando meu pai me chamou para marchar pela primeira vez, eu fui muito xingado naquele dia. Era muito difícil ser marchador", disse.