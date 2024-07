JUDÔ

Conheça Willian Lima, judoca que garantiu a primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Paris

A primeira medalha de prata do Brasil conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 veio do judoca paulista Willian Lima, neste domingo, 28.

Desde 2019, Lima tem sido uma presença constante nas principais competições internacionais, com destaque para a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Marrakech no mesmo ano.

Antes de seu pódio olímpico, ele conquistou o bronze na categoria até 66 kg nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023 e venceu seu primeiro título do circuito mundial no Grand Prix de Zagreb, na Croácia.

Fora dos tatames, Willian, conhecido como Will, é pai de Dom Lima e é casado com Maria Julia. Ele aproveita seu tempo livre com a família, gostando de ler e tocar violão. Na competição ele destacou que levaria uma medalha para o filho. As informações são do Jornal O Povo.