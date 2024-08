42 QUILÔMETROS

Dupla brasileira fica em 7º no revezamento misto da marcha atlética em Paris

A dupla Caio Bonfim e Viviane Lyra ficou em sétimo no revezamento misto da marcha atlética, na madrugada desta quarta-feira (7). Os brasileiros fecharam a prova com 2h54m08s.

A dupla da Espanha María Pérez e Álvaro Martín foi campeã das Olimpíadas de Paris. Os equatorianos Daniel Pintado e Glenda Morejón ficaram com a prata, enquanto os australianos Cowley e Montag fecharam o pódio.

A prova foi disputada no mesmo percurso das marchas individuais, em que Caio Bonfim conquistou a prata, aos pés da Torre Eiffel. A prova contou com 25 equipes - com um homem e uma mulher.