ESPORTE

Em Paris, ex-jogador de futebol Raí revela desejo de conhecer destino baiano

Em entrevista ao Borogodó Cast, podcast da Embratur em parceria com o Sebrae, o ex-jogador Raí falou sobre sua paixão pelo turismo nacional, neste fim de semana, em Paris, durante os Jogos Olímpicos. Em conversa com os apresentadores baianos Nana Lopes e Raoni Oliveira, o ex-atleta revelou o desejo de conhecer a região da Chapada Diamantina.

“Um lugar que eu não conheço ainda, que eu queria conhecer, é a Chapada Diamantina. Geralmente, eu não me programo com antecedência e sempre quando estou quase para ir, eu fico (pensando) ‘é tão grande que não sei por onde começar’, mas é um sonho já”, disse Raí, filho de cearense e paraense, no estúdio montado na Casa Brasil, espaço de convivência entre atletas, torcedores, autoridades e curiosos de todo o mundo.