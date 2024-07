FADINHA!

Em Paris, Fátima Bernardes tieta a skatista Rayssa Leal: “Vai com tudo”

Jornalista vai cobrir as Olimpíadas de 2024

A jornalista Fátima Bernardes, que já está em Paris para a cobertura dos Jogos Olímpicos, não esconde sua empolgação para a competição. Nesta quarta-feira (24), ela compartilhou um registro do seu encontro com a skatista Rayssa Leal, uma das grandes favoritas da modalidade skate de rua, e não poupou elogios à atleta.

“Ela brilha desde muito pequenininha, sempre soube o que quer… Que honra a nossa poder vê-la agora em Paris! Vai com tudo, Rayssa“, diz a legenda da publicação. Em vídeo, Fátima reforça sua torcida e destaca a evolução de Rayssa: “Eu falo de você desde que você era a fadinha do Jornal Nacional. Agora você já está do meu tamanho. É muito expectativa. Vai ser lindo, já está sendo. Parabéns por chegar até aqui mais uma vez“, diz a apresentadora.