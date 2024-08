PARIS-2024

Entenda a polêmica no boxe olímpico com vitória de atleta reprovada em teste de gênero

A luta entre a italiana Angela Carini e a argelina Imane Khelif, válida pela primeira rodada da categoria até 66kg do boxe feminino na Olimpíada de Paris-2024, durou apenas 45 segundos. Carini foi atingida por um golpe no rosto logo no início e se dirigiu ao corner para arrumar o capacete, mas abandonou a luta na sequência.

A italiana revelou um problema anterior no nariz e descartou que a sua decisão tenha relação com a polêmica envolvendo a adversária. "Eu entrei no ringue e tentei lutar. Eu queria ganhar. Recebi duas injeções no nariz e não estava conseguindo respirar. Isso me fez muito mal", disse Carini.