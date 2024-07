PARIS-2024

Entidades da Igreja Católica reagem à Santa Ceia da abertura da Olimpíada de Paris

A conferência dos bispos da Igreja Católica Francesa e líderes religiosos espalhados pelo mundo protestaram neste sábado, 27, contra uma encenação associada à Santa Ceia, que fez parte do roteiro de atrações da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

Para a entidade francesa, o retrato bíblico de Jesus Cristo com os seus apóstolos recriado pelos organizadores da festa foi um "escárnio" e uma "zombaria com o Cristianismo". Ainda disse lamentar por "todos os cristãos" que foram "feridos pela ofensa e provocação de certas cenas".

"Nossos pensamentos estão com todos os cristãos de todos os continentes que foram feridos pela ofensa e provocação de certas cenas", disse o coletivo de bispos, em nota. "Esperamos que eles entendam que a celebração olímpica se estende muito além das preferências ideológicas de alguns artistas", acrescentou.

A conta oficial das Olimpíadas no X (ex-Twitter) descreveu parte da cena como representando "o deus grego Dionísio" conscientizando as pessoas "do absurdo da violência entre seres humanos".