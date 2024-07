ATENZZIONE

Fátima Bernardes flagra furtos no metrô de Paris: 'Trombadinhas e pickpockets'

Jornalista explicou como se proteger nos vagões do metrô

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 10:32

Fátima Bernardes em Paris Crédito: Redes sociais

Quem achou que apenas o Brasil tinha o costume de ter assaltos e furtos nos transportes públicos, a jornalista Fátima Bernardes mostrou que em Paris, cidade que está sediando as Olimpíadas, também está sendo palco de crimes.

No último sábado (27), a apresentadora mostrou detalhes sobre a ação dos criminosos dentro do metrô de Paris, furtando as pessoas que dão vacilo no transporte público.

Em frente à estação de Rue du Bac, no sétimo arrondissement [bairro], Fátima gravou um vídeo falando que os criminosos deixam para sair do vagão no último segundo, porque a porta está quase fechando e não tem como correr para pegar quem furtou os pertences.

"São jovens, meninas pequeninhas, que estão sempre com uma echarpe e são sempre muito rápidas", disse. Ela ainda explicou que uma moça foi furtada do lado dela: